Satu lagi pasangan selebriti Korea yang menjalin hubungan asmara, Oh Yeonseo dan Kim Bum. Kamis (29/3), Celltrion Entertainment dan KingKong by Starship selaku agensi dari pasangan ini juga telah mengkonfirmasi berita ini dan menyatakan bahwa Oh Yeonseo dan Kim Bum memiliki perasaan yang baik satu sama lain.

Pasangan ini bertemu pertama kali dalam pertemuan bersama rekan-rekan dekat pada awal bulan Maret ini. Mereka kemudian bertemu secara natural dan memasuki proses pendekatan setelahnya.