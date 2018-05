Jung Hae In hampir melepaskan tawaran drama “Pretty Noona Who Buys Me Food”

Aktor pendatang baru Jung Hae In menjalani 2 tahun dengan sibuk tanpa beristirahat dengan membintangi banyak drama. Usai membintangi drama tvN ‘Prison Playbook’ ia meminta agensinya FNC Entertainment untuk memberi waktu istirahat selama dua bulan. Namun skrip dari drama JTBC ‘Pretty Noona Who Buys Me Food’ membuat pikiran pihak agensi berubah. Mereka berfikir bahwa drama ini tidak boleh dilepaskan.

Setelah membaca skrip yang ditawarkan, Jung Hae In juga berubah pikiran. Ia berkata “aku mau main di drama ini” dan mengikhlaskan waktu istirahatnya. Kesuksesan drama ini langsung membuat popularitas Jung Hae In meningkat hingga ia dijuluki “pria muda nasional”. Wajah yang menawan, serta imejnya yang lucu dan hangat dari Jung Hae In memiliki harmoni yang baik dengan aktris Son Ye Jin. Mereka berdua berhasil membuat penonton tersenyum saat menonton.

Saat ini wanita-wanita Korea sedang terkena ‘sindrom Jung Hae In’. Ia disebut-sebut mengikuti kesuksesan dari Song Joong Ki dan Park Bo Gum.