Go Kyung Pyo masuk wajib militer akhir Mei

Aktor Go Kyung Pyo akan melaksanakan wajib militer pada 21 Mei mendatang. Kamis (20/4), CLN Company selaku agensi Go Kyung Pyo menyatakan “Ia akan masuk wajib militer tanpa ada salam perpisahan secara resmi”. Melalui agensinya, Go Kyung Pyo berkata “Aku akan kembali setelah menjalankan kewajibanku sebagai pria Korea Selatan ini dengan sungguh-sungguh. Ini bisa jadi waktu yang panjang, sebaliknya bisa juga jadi waktu yang singkat jika kita berkata demikian, namun aku akan berusaha keras untuk menjadi pribadi maupun aktor yang lebih baik selama waktu tersebut.”

Go Kyung Pyo debut tahun 2010 dengan drama KBS2 ‘Jungle Fish 2’ kemudian berperan di banyak produksi drama lain diantaranya ‘Reply 1988’, ‘Jealousy Incarnate’, ‘Cross’ dan film terbarunya ‘Seven Years of Night’.