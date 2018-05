Aktivitas selesai, konser terakhir JBJ penuh air mata

Konser terakhir grup projek ‘JBJ’ diakhiri dengan tangisan air mata. Pada tanggal 21 dan 22 April, JBJ menggelar konser 'Really Desirable Concert - Epilogue' yang didatangi oleh sembilan ribu penggemar di SK Olympic Handball Gymnasium, Seoul.

Selama tujuh bulan aktivitas sebagai grup, JBJ yang dianggotakan oleh Noh Taehyun, Kenta, Kim Sang Gyun, Kim Dong Han dan Kim Yong Guk telah merilis dua mini album dan melaksanakan konser di enam negara asia. Lagu-lagu mereka juga memenangkan tangga musik. Ini merupakan pencapaian luar biasa sebagai pendatang baru.

Pada konser terakhir yang berlangsung selama tiga jam ini JBJ membawakan lagu-lagu utama mereka diantaranya ‘Say My Name’, ‘My Flower’, ‘Moonlight’. Lagu terbaru dari album ‘New Moon’ berjudul ‘Call Your Name’ juga ditampilkan untuk pertama kalinya. Para anggota berterima kasih satu persatu kepada seluruh penggemar, dan pada akhirnya meneteskan air mata saat penampilan encore.