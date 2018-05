Rekor baru, pre-sale album terbaru BTS mencapai 1,4 juta keping

Pre-sale atau pemesanan album terbaru dari BTS “Love Yourself: Tear” meraih 1,4 juta keping. Jumlah ini dicapai setelah penjualan dibuka pada tanggal 18 April yang lalu. Rekor ini merupakan pemesanan album yang ditawarkan oleh distributor domestik dan tidak termasuk pre-sale internasional. Dengan demikian BTS kembali melampaui rekor mereka sendiri dengan pre-sale album “Love Yourself: Her” yang meraih jumlah 1 juta keping tahun lalu.

Tak hanya di dalam negeri, BTS juga menduduki peringkat pertama di website penjualan terbesar Amerika, Amazon. Mereka menjaga posisi pertama di bagian ‘CDs & Vinyl Best Sellers’ selama lebih dari seminggu. Album ketiga BTS “Love Yourself: Tear” akan resmi dirilis 18 Mei mendatang. BTS juga dijadwalkan untuk menampilkan lagu baru mereka untuk pertama kali pada ajang ‘2018 Billboard Music Awards’ tanggal 20 Mei di Las Vegas.