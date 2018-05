Lizzy ‘lulus’ dari After School

Selasa (2/5), Lizzy menuliskan surat yang berisikan bahwa ia telah ‘lulus’ dari After School. Surat tersebut diunggah ke Fan Cafe resmi dari After School. Lizzy berkata “aku ingin memberi tahu kalian semua tentang awal kehidupan keduaku” ia melanjutkan “aku tahu suatu hari aku tahu aku akan lulus, dan meski ini tahun kesembilan sebagai member, aku merasa kelulusanku datang sangat cepat”.

“Aku merupakan siswa SMA biasa sebelum kemudian mendapat tawaran casting di BEXCO Busan tahun 2009. Aku datang ke Seoul dan menjadi seorang trainee, kemudian debut sebagai salah satu anggota After School dengan nama ‘Lizzy’ pada tahun 2010. Sejak itu aku juga aktif di Orange Caramel dan After School Blue” ucap Lizzy.

Pada akhir surat Lizzy berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya hingga saat ini, khususnya CEO Pledis Entertainment Han Sung Soo, para anggota After School dan para penggemarnya. Ia juga berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Dengan lulusnya Lizzy, After School menjadi grup beranggota empat orang yaitu aina, Nana, E-Young, dan Ga Eun.