Jung Hae In menyapa penggemar pertama kalinya usai kontroversi

Rabu (9/5), aktor Jung Hae In menulis pada Fan Cafe resminya. Ia menceritakan bahwa ia baru saja menyelesaikan shooting terakhir drama ‘Pretty Noona Who Buys Me Food’. Ia berkata “Ini akan menjadi drama yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya sangat berterima kasih karena berkat Anda semua saya bisa mendapat penghargaan besar. Saya ingin sekali mengucapkan hal ini.”

“Terima kasih telah mencintai dan mendukung orang yang penuh kekurangan seperti saya. Seperti yang telah saya katakana saat menerima penghargaan, saya akan menjalani jalan yang penuh rasa terima kasih ini secara perlahan” ucap aktor yang sedang naik daun ini.

Beberapa hari sebelumnya, Jung Hae In mendapat penghargaan favorit pada ajang penghargaan Baeksang Arts Awards 2018. Namun ia mendapat respon negatif dari publik. Jung Hae In berdiri di tengah meski banyak aktor-aktor senior lain saat foto bersama penerima penghargaan.