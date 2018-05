Vakum 2 tahun, akhirnya Park Bo Gum kembali ke layar kaca

Aktor Park Bo Gum dikabarkan akan kembali ke layar kaca melalui drama ‘Boyfriend’. Rabu (16/5), Blossom Entertainment mengonfirmasi bahwa Park Bo Gum sedang dalam proses mempertimbangkan tawaran drama terbaru ini. Usai drama KBS 2TV ‘Love in Moonlight’ 2 tahun yang lalu, Park Bo Gum tidak berakting dalam drama lain. Ia menjadi bintang tamu di variety show ‘Hyori’s Bed and Breakfast’, namun banyak orang yang menanti penampilannya sebagai seorang aktor.

Drama yang membuat nama Park Bo Gum naik daun adalah ‘Reply 1988’. Ia langsung menjadi bintang pendatang baru melalui perannya sebagai ‘Taek’. Ia juga memiliki image yang polos. Setelah itu Park Bo Gum berperan sebagai ‘Lee Yeong’ yang berkarisma namun memiliki luka di masa lalu dalam drama ‘Love in Moonlight’. Melalui peran ini ia pun menjadi bintang yang mempunyai image yang lebih dewasa dari sebelumnya.

‘Boyfriend’ mengisahkan tentang seorang wanita yang memiliki segalanya dan pria yang tidak memiliki apa-apa.