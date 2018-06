Gunakan Sechkies untuk marketing perusahaan, fans minta YG hapus nama Go Ji Young

Senin (5/28), gabungan dari komunitas penggemar Sechkies meminta YG Entertainment untuk menghapus nama Go Ji Young dalam profil Sechkies. Permintaan ini berdasarkan dengan empat alasan. Dalam surat permintaan dicantumkan “Seseorang dari perusahaan dimana Go Ji Young bekerja melanturkan kata-kata kasar kepada fans yang datang ke acara, namun menggunakan foto-foto untuk keperluan promosi perusahaan.”

“Komunitas fans meminta penghapusan nama Go Ji Young dari profil karena perusahaan Go Ji Young melakukan perekrutan investor dengan iklan yang menggunakan brand dan fandom Sechkies, viral marketing dengan menggunakan logo Sechkies, viral marketing ke fans internasional, dll.”

“Selain itu tidak ada grup lain yang menyantumkan nama mantan personil di dalam profil personil yang beraktifitas. Apalagi menggunakan nama grup tersebut untuk bisnis pribadi miliknya. Karena itu YG Entertainment harus menjaga trademark dari Sechkies.”