Wanna One pindah agensi ke Swing Entertainment

Wanna One menyelesaikan kontrak dengan YMC Entertainment pada tanggal 31 Mei. Dengan ini Wanna One memulai aktivitasnya bersama Swing Entertainment mulai tanggal 1 Juni. Swing Entertainment merupakan agensi eksklusif yang menangani semua kegiatan Wanna One secara profesional.

Kegiatan pertama bersama Wanna One bersama agensi baru adalah tur konser ke 13 kota di seluruh dunia yang diawali di Gocheok Sky Dome, Seoul. Pada tanggal 4 Juni mendatang, mereka juga akan merilis album beserta lagu spesial unit dengan musisi-musisi papan atas.