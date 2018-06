Tengah naik daun, Jung Hae In tak mau terbuai popularitas

Peran Jung Hae In pada drama JTBC ‘Pretty Noona Who Buy Me Foods” mengangkat aktor ini keatas puncak popularitas. Ia naik dari aktor baru menjadi bintang papan atas dalam sekejap. Meski begitu, karakternya tidak berubah meski sekarang ia dapat merasa menikmati popularitasnya. Dengan rendah hati ia berkata “Yang terpenting sekarang adalah tidak goyah dan memegang teguh pendirian. Saya berpikir bisa goyah kalau menikmati popularitas. Saya suka sekali minum bir. Popularitas itu ibarat busa diatas bir. Busa itu akan hilang jika saat kita menikmati obrolan setelah menuang bir tersebut. Makanya saya ingin menikmati setengahnya saja.”

Jung Hae In juga berkata bahwa ia senang saat mendapat pujian dari sutradara atas aktingnya. “Saya tidak mau disebut populer karena tampang. Saya ingin terus menunjukkan akting seperti yang sudah saya jalankan sampai saat ini, dan akan saya teruskan kedepannya.”