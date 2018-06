Demi peran di film ‘Sunset in My Hometown’, berat badan Kim Go Eun naik 8kg

Pada acara konferensi pers film ‘Sunset in My Hometown’ aktris Kim Go Eun berkata bahwa ia menaikkan berat badan sebanyak 8kg demi karakter yang diperankan. Ia menyatakan “aku merasa bahagia saat proses menaikkan berat badan. Biasanya aku tidak makan malam pada hari sebelum shooting untuk menghindari pembengkakan wajah. Tapi karena peran film ini semakin bengkak semakin baik, jadi aku makan mie dan bisa makan apa saja.”

Ia melanjutkan “tapi setelah 3 bulan yang membahagiakan itu aku diet keras selama 2 bulan”. Film ini akan dirilis pada 4 Juli mendatang.