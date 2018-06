EXO jadi duta pariwisata tahun 2018

Grup idola EXO dipilih sebagai wajah yang mewakili pariwisata Korea tahun 2018. Demi menaikkan popularitas dari pariwisata korea dan meningkatkan jumlah turis asing, KTO dan kementerian budaya, olahraga dan pariwisata membuat video promosional pariwisata Korea yang ditujukan untuk pasar internasional. Terpilihlah EXO sebagai bintang dari video tersebut.



Video terbaru ini dibuat menyesuaikan dengan tren global, yaitu peredaran informasi pariwisata yang berpusat pada media digital dan meningkatnya kunjungan turis individual dari luar negeri. Dengan judul 'Korea Asks You, Have you ever?' (Korea bertanya padamu, apa kamu pernah?), iklan ini mengandung konten-konten yang dalam, serta pengalaman unik khas Korea yang ditampilkan dari sudut pandang turis asing.



Video promosional ini terdiri dari enam kategori yaitu "sejarah dan tradisi", "keseharian orang Korea", "tantangan", "tren", "healing" dan "hallyu". Anggota EXO akan berperan dalam setiap tema dan memperkenalkan rangkaian aktivitas yang dapat dilakukan turis saat berkunjung ke Korea.