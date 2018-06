Sekilas tentang episode “Sudut Sastra Korea” hari ini









# Sekilas isi “Sudut Sastra Korea” hari ini:

Dalam karya-karyanya, Kang Kyung-ae selalu mewakili suara wanita kelas bawah, menceritakan kehidupan dan penderitaan mereka, termasuk dalam novel “Garam” yang terbit di tahun 1934. Novel ini menggambarkan kehidupan seorang perempuan miskin dan juga pengungsi, paralel dengan kehidupan asli sang penulis. Karyanya dianggap sangat revolusioner di jaman itu, sehingga beberapa bagian dalam novel ini dihapus oleh badan sensor.