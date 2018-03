韓国の男性7人組人気グループ、防弾少年団が、アメリカ・ニューヨークのインターネットラジオ「iHeartRADIO」が主催する音楽賞で2冠となりました。

iHeartRADIOミュージックアワードが11日、カリフォルニア州イングルウッドで行われ、防弾少年団は、「Best Boy Band」と「Best Fan Army」を受賞しました。

「Best Fan Army」は、ソーシャルネットワークサービス=SNSでの言及数を反映するもので、防弾少年団のファンの積極的な参加が受賞に貢献しました。

防弾少年団は、授賞式には出席できませんでしたが、ツイッターで公開した動画で、「受賞できるよう世界中で投票してくれたファンクラブの皆さん、ありがとうございます。この賞は皆さんが与えてくれた賞です」と感想を語りました。

大賞にあたる「Song Of The Year」には、イギリスのシンガーソングライター、エド・シーランの「Shape Of You」が選ばれました。