男性デュオの東方神起が、8枚目のフルアルバム「New Chapter #1 : The Chance of Love」を今月28日、リリースします。新しいアルバムの発売は、2年8か月ぶりです。

東方神起は28日午後6時、音楽配信サイトを通じて、新しいアルバムのタイトル曲「The Chance of Love」など合わせて11曲をリリースします。

なかでもタイトル曲の「The Chance of Love」は、スイングジャズをベースとしたダンスポップ曲で、歌詞には、運命のように巡り合った愛と、メンバーの人生の物語が盛り込まれています。

今回のアルバムは2015年のスペシャルアルバム「RISE AS GOD」以来、2年8か月ぶりのリリースで、東方神起の音楽を待ち望んでいたファンの熱い反応が期待されています。