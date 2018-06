BTS(防弾少年団)の『LOVE YOURSELF 轉 “Tear”』が最新の全米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で1位になりました。

「Billboard 200」チャートは週ごとにセールスやストリーミングなどを合算した総合アルバム・ランキングです。

2018年5月18日にリリースされた『LOVE YOURSELF 轉 “Tear”』は、リリース最初の週に全米で13万5000枚を売り上げました。

週間売上数135,000 枚は2018年に入ってから2番目に多い売上数です。

K-POP史上初の全米No. 1アルバムです。

『LOVE YOURSELF 轉 “Tear”』は、歌詞のほとんどが韓国語です。

英語ではないアルバムが全米No. 1アルバムになったのは2006年以来、12年ぶりです。

また、『LOVE YOURSELF 轉 “Tear”』のタイトル曲「FAKE LOVE」は、6月2日付の最新ビルボード・ソング・チャート「Hot 100」で全米TOP10入りを果たしました。

ビルボード・ソング・チャートでTOP10に入ったK-POPアーティストはPSYだけで、2012年に「江南スタイル」が7週連続で2位を保持したことがあり、2013年には「ジェントルマン」が5位になったことがあります。

BTS(防弾少年団)は2013年6月13日にデビューした男性ヒップホップグループです。

2017年から「BTS(ビーティーエス)」の名前で活動しています。

BTSは「Beyond The Scene」の略で、「現実を超えて夢に向かって絶えず進み、成長する青春」という意味が込められています。

BTSは5月20日に開催された『2018ビルボード・ミュージック・アワード』で「トップ・ソーシャル・アーティスト賞」を受賞しました。

「トップ・ソーシャル・アーティスト賞」はファン投票によって決定しますが、BTSの「トップ・ソーシャル・アーティスト賞」受賞は昨年に続いて2度目です。