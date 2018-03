男性3人組R&Bグループ、Solidのコンサートチケットが発売開始からわずか5分で全席完売しました。



5月19、20の両日、ソウル・BLUE SQUAREアイマーケットホールにて1公演あたり1300席規模で行われるコンサート「Into the light」は、Solidが1996年以来、22年ぶりに開催するコンサートです。



1993年にデビューしたSolidは、1996年に解散を宣言し、1997年に最後のアルバムをリリースしていましたが、最近再結成して22日にニューアルバム『Into the light』をリリースしました。



コンサートでは新曲はもちろんのこと、「Holding the End of This Night」「First & Last Love」「Soul mate」などSolidの過去のヒット曲も披露する予定です。