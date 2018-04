The Monotones　メンバーの相次ぐ性的暴行発覚で解散

4人組バンド、The Monotonesがメンバーによる相次ぐ性的暴行の発覚で解散を発表しました。



The Monotonesは29日、SNSで「ベースのハ・ソンヒョン君に向けて“#Me Too”暴露があり、確認の結果、加害が事実であることが分かりました。これをもって全ての活動を終了し、解散します」と明らかにしました。



The Monotonesは26日にも“#Me Too”加害者として名指しされたドラムのチェ・ウクノが脱退していました。これについては「チェ・ウクノ君がライブを見に来たファンを含む多数の女性に被害を与えていたと聞きました。メンバーが集まって事実関係を確認し、チェ・ウクノ君をバンドから脱退させることに決めました」と発表していました。



The Monotonesは「これまでつらい時間を過ごされた被害者の方々へ深く謝罪いたします。また、多くの声援に応えることができず、再び大きな失望と喪失感を与えてしまったことを心から謝罪いたします」と述べました。



また、The Monotonesが主人公として出演しているドキュメンタリー映画『Into The Night』の上映も中断されました。



2015年に結成されたThe Monotonesは、NoBrainとThe Moonshinersで活動していたギタリスト、チャ・スンウをはじめ、ボーカルのフン・ジョ、ドラムのチェ・ウクノ、ベースのハ・ソンヒョンで構成されたバンドです。2016年、韓国大衆音楽賞で「最優秀ロックアルバム賞」を受賞し、注目されました。