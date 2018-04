男性グループ、東方神起の8作目となるニューフルアルバム『New Chapter#1:The Chance of Love』が、3月第4週(3月25日から31日)のGAONアルバム総合チャートで1位を獲得しました。



同アルバムは、東方神起のさらに深まった音楽世界を感じることができる全11曲で構成されています。iTunesの総合アルバムチャートでは世界13の国と地域で1位を記録し、良い反応を得ています。



リードトラック「運命(The Chance of Love)」は、中毒性のあるフックが印象的なスウィング・ジャズスタイルのダンスポップで、ユンホとチャンミンのセクシーで余裕のあるパフォーマンスも見ることができます。



なお、東方神起は6日、ドバイで行われるコンサート「SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI in DUBAI」に出演します。