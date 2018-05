ガールズグループ、GFRIENDが30日にリリースするニューアルバム『Time for the moon night』のトラックリストを公開しました



トラックリストによりますと、収録曲は、好きな人のことを考えている時やセンチメンタルになる時の女の子らしい気持ちを表現したリードトラックの「パム(夜)(TIME FOR THE MOON NIGHT)」をはじめ、恋する心を虫に例えて可愛らしく表現した「LOVE BUG」、童話のようなムードの「フィリフィリ(FLOWER GARDEN)」、面白い歌詞とファンキーな展開が魅力的なNudiscoジャンルの「TIK TIK」、別れの悲しみを歌ったバラード「BYE」など、夜をテーマとする全8曲(インスト含む)となっています。



今回のニューアルバムは、これまで主に夏と冬にアルバムをリリースしてきたGFRIENDの春の作品ということで注目されています。