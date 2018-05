昨年解散したガールズグループ、SISTARの元メンバー、ヒョリンが23日にリリースした新曲「Dally」のMV(ミュージックビデオ)が公開わずか一日で100万回再生を突破しました。



「Dally」はヒョリンの3連作プロジェクト『SET UP TIME』の第2弾シングルです。MVは最新トレンドのダンスであるHeeldanceを前面に押し出したダイナミックなパフォーマンスが見どころで、ヒョリンは米国の振付師、Aliya Janellとタッグを組み、挑発的な魅力と圧倒的なセクシーさを見せつけています。



なお、ヒョリンは第1弾「To Do List」、第2弾「Dally」に続く、3連作プロジェクト『SET UP TIME』の最後を飾る第3弾シングルの制作に突入する予定です。