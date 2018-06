イ・ソニ　カバーアルバムをリリース

女性歌手、イ・ソニが30日、後輩歌手の名曲をリメイクしたカバーアルバム『Le dernier amour』を配信リリースします。



アルバムのリードトラックは「Last Love(クッサラン)」で男性歌手のキム・ボムスが歌って愛された曲です。この他、アルバムには男性歌手、NAULの「Memory Of The Wind(パラムキオッ)」、男性歌手、イム・チャンジョンの「a glass of soju(ソジュ ハンジャン)」、女性歌手、Aileeの「チョンヌンチョロム ノエゲ カゲッタ(I will go to you like the first snow)」など、イ・ソニの歌声でリメイクされた6曲が収録されました。



イ・ソニは「6曲すべて良い歌で、すでに原曲歌手が十分にその価値を輝かせた歌です。だから、今回のアルバムを制作している間中、『ただ私の心を込めよう』という気持ちで臨みました。子供の頃、ボーカリストを夢見て、多くの歌と歌手に心ときめかせ、夢中になっていたように、その時のように歌ってみたかったんです」と述べました。



なお、CDの発売は6月7日です。また、イ・ソニは6月29、30、7月1日の3日間行われるソウル・オリンピック公園オリンピックホールでのコンサートを皮切りに、来年初めまで全国ツアーを開催します。