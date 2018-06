女性歌手、リナ・パーク(パク・ジョンヒョン)が19日午後6時、1年2か月ぶりとなるニューデジタルシングル『The Wonder 1st DS』をリリースします。今シングルにはリードトラックの「カットゥン ウサン(Same Umbrella)」と「Minimal World」の2曲が収録されています。



「カットゥン ウサン(Same Umbrella)」は別れた恋人との思い出を振り返る曲で、男性デュオ、MeloManceのチョン・ドンファンと女性シンガーソングライター、ダルジョン(CHEEZE)が共同で作曲しました。「Minimal World」はリナ・パークが作詞、作曲に参加し、シンガーソングライターとしての力量を発揮しました。



なお、リナ・パークは7月12日から15日までの4日間、ソウル・LGアートセンターでデビュー20周年記念コンサート「2018 THE WONDER LIVE」を開催します。