ガールズグループ、MOMOLANDが20日、ニューミニアルバム『Fun to the world』のリードトラック「BAAM」のミュージックビデオティーザーを公開しました。



公開されたティーザーでは、韓服(韓国の民族衣装)を着たMOMOLANDのメンバーたちが扇の舞を踊ったり、筆で文字を書いたりするなど、韓国伝統を披露しています。



所属事務所は、ミュージックビデオのコンセプトについて「MOMOLANDが世界中を旅しながら、韓国の興を伝えるというもの。まずは韓国伝統の興と楽しさ、韓服の魅力に浸る時間を持ちました」と説明しました。



なお、MOMOLANDのニューミニアルバム『Fun to the world』は26日にリリースされます。