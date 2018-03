쇄빙연구선 아라온호, 세계 최초 남극 빙붕 붕괴지역 탐사

한국이 해수면 상승을 가속하는 위험 요소로 지목된 남극의 빙붕 붕괴지역 탐사에 나섭니다.



극지연구소는 쇄빙연구선 아라온호가 빙붕 붕괴지역 탐사를 위해 27일 뉴질랜드 남섬의 항구도시 리틀턴을 출발해 남극에서 4번째로 큰 '라센 C 빙붕'으로 향한다고 밝혔습니다.



빙붕은 남극대륙 위의 빙하가 바다로 유입되는 것을 막고 있는 두께 약 200∼900m의 거대한 얼음 덩어리입니다.



빙붕이 무너지거나 녹는 것은 해수면 상승과 밀접한 관련이 있습니다.



극지연구소에 따르면 지난해 7월 남극 라센 C 빙붕이 붕괴하면서 경기도 절반 크기의 얼음 덩어리인 빙산 'A-68'이 떨어져 나왔습니다.



빙붕으로 덮여 있던 바다의 독특한 환경과 생물에 대한 연구는 현재까지 진행된 적이 없습니다.



지난 2월 영국과 독일 연구팀이 라센 C 빙붕 붕괴지역을 탐사하려 하였으나 두꺼운 해빙으로 인해 접근에 실패했습니다.



극지연구소와 미국, 칠레 연구원들로 구성된 국제공동연구팀은 빙붕에 가려져 있던 바닷속 해저지형을 탐사하고 퇴적물과 해수, 생물 시료를 채취할 계획입니다.



남극의 얼음이 기후변화와 관련된 기체 형성에 미치는 영향과 세종과학기지 주변에서 빠르게 사라지고 있는 빙하로 인해 발생하는 해양 생태계의 변화도 관찰할 예정입니다.