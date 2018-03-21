Танец в масках Хахве пёльсин кут может быть включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими подобными традициями в других странах. Речь идёт о танце из исторической деревни Хахве в городе Андоне провинции Кёнсан-Намдо. Он исполняется жителями деревни, которые таким образом просят духов дать им хороший урожай и общее благополучие. Схожим с ним по смыслу является знаменитая тайская традиция, танец в масках с персонажем по имени Питакон (Phi Ta Khon). Их сближает и то, что обе традиции сохранялись на ограниченной территории. В этой связи, представители РК и Таиланда намерены подать совместную заявку на их включение в список ЮНЕСКО. Мэрия города Андона и Международная организация культуры масок намерены в течение года провести исследование о схожих традициях танцев с масками, а затем в январе следующего года подать совместную заявку.

