В РК началось бесплатное предоставление туристических консультаций

19 марта Национальная организация туризма Кореи начала бесплатное консультирование по вопросам туризма в РК на восьми языках. Услугой можно воспользоваться по номеру 1330 в любое время суток на восьми языках. Ранее, если позвонить по этому номеру из-за границы или внутри РК по телефону, привезённому иностранцем из своей страны, это приводило к дополнительным затратам на связь из-за роуминга. Теперь звонок можно сделать из любой точки мира бесплатно. Для этого нужно скачать приложение для смартфонов Visit Korea, через которое можно произвести звонок бесплатно в зоне Wi-Fi. Оператор может предоставить переводческие услуги для туристов, туристическую информацию, принять заявления о неудобствах и других ситуациях, а также помочь в разрешении административных вопросов. В прошлом году данной услугой воспользовались 210 тыс. раз, из них на иностранцев пришлось 141 тыс. звонков.

