В Кёнчжу продолжаются раскопки древних погребений

Опубликовано : 2018-04-05 15:41:25 Обновлено : 2018-04-05 15:59:44

В Кёнчжу продолжаются раскопки древних погребений

В районе Ччоксэм города Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, где обнаружены погребения знатных людей династии Силла, относящиеся к 4-6 векам, продолжаются археологические раскопки. Об этом сообщили в Управлении по охране культурного наследия РК. Исследования данного района, в котором насчитываются порядка 800 захоронений, начались в 2007 году, и учёные получили различные исторические материалы, показывающие особенности похоронной культуры в древнем корейском государстве Силла. Уникальным является построение погребения в виде бревенчатого сруба, выложенного камнем. В 2009 году в ходе раскопок такого погребения учёные обнаружили доспехи человека и лошади. Археологи надеются найти ценные материалы, которые позволят лучше узнать культуру погребений династии Силла.  


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