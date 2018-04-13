«Чёрный список» культурных деятелей учитывался в культурных программах РК и Франции Video

Опубликовано : 2018-04-10 15:10:19 Обновлено : 2018-04-11 09:46:41

Появилась информация о том, что администрация президента РК Пак Кын Хе учитывала «чёрный список» деятелей культуры при планировании крупных мероприятиях культурного обмена с Францией. Речь идёт о мероприятиях, проводившихся в 2015-2016 годах по случаю 130-летия дипломатических отношений. В ходе отбора участников культурных программ оргкомитет составлял свои списки кандидатов, которые министерство культуры РК сверяло с «чёрным списком», в результате из числа участников исключались неугодные кандидатуры. Как указывают данные комиссии по расследованию данного дела, в процессе принимали участие посольство РК во Франции и Национальная служба разведки. Так, из списков участников были исключены несколько фильмов и писателей. Французская сторона назвала это «явной цензурой», пригласив исключённых за свой счёт. Общий бюджет программ обмена между РК и Францией составил 9 млн 400 тыс. долларов. Многие мероприятия проводились за рубежом. Поэтому предполагается, что ещё не раскрыто немало подобных случаев.

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