Иностранные туристы проводят в Сеуле в среднем 5 дней

Опубликовано : 2018-04-12 16:06:01 Обновлено : 2018-04-13 11:40:50

Иностранные туристы проводят в Сеуле в среднем 5 дней

Иностранные туристы, посетившие Сеул в прошлом году, провели в столице в среднем пять дней, и наиболее популярными объектами посещений для них были район Мёндон и башня Namsan N Tower. Об этом сообщила в четверг мэрия Сеула, опубликовав результаты опроса, проведённого среди 6 тыс. иностранцев, побывавших в столице РК в прошлом году. Среднее число дней пребывания в Сеуле в прошлом году на 0,1 дня больше, чем в позапрошлом году. Показатель для китайских туристов составил 5,4 дня, что на 0,6 дня больше чем в предыдущем году. 44,3% опрошенных ранее уже бывали в Сеуле. Это на 2,6% больше, чем в позапрошлом году. Наиболее популярными видами времяпрепровождения иностранных туристов в Сеуле являются покупки, посещение ресторанов, дворцов и прочих исторических памятников. В частности, в прошлом году 85,2% побывавших в Сеуле иностранцев посетили район Мёндон и 56,5% - башню Namsan N Tower.   





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