C 15 апреля по ноябрь в 160 местах Сеула пройдут культурные мероприятия

Опубликовано : 2018-04-12 16:11:28 Обновлено : 2018-04-12 16:18:50

C 15 апреля по ноябрь в 160 местах Сеула пройдут культурные мероприятия

С 15 апреля по ноябрь примерно в 160 специальных зонах в районах достопримечательностей и возле станций сеульского метро пройдут различные культурные мероприятия. Как сообщила в четверг мэрия Сеула, для их проведения уже 11-12 марта организовано открытое прослушивание музыкантов, артистов традиционных искусств, пантомимы, фокусников и многих других. Отобраны 152 коллектива. В упомянутый период состоятся в общей сложности около 1.800 уличных представлений. В апреле их можно будет увидеть возле дворца Токсугун, на площади Кванхвамун, в торгово-развлекательном центре Dongdaemun Design Plaza, на берегах ручья Чхонгечхон с 12 до 19 часов.   





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