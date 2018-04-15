«Белая книга» писательницы Хан Ган стала номинантом на Букеровскую премию

Произведение южнокорейской писательницы Хан Ган «Белая книга» номинирована на получение Международной Букеровской премии. Два года назад другой её роман «Вегетарианец» уже стал лауреатом этой престижной награды в мире литературы. 12 апреля комитет Букеровской премии опубликовал на сайте окончательный список шести номинантов, отобранных из 108 произведений. В комитете «Белую книгу» Хан Ган описали как роман о трауре и возрождении, о силе человеческого духа, хрупкости жизни и красоте. Сама Хан Ган после первого тура отбора заявила, что даже не предполагала возможность прохождения в финальный тур.

