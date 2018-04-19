В Бельгии пройдёт фестиваль Modern Sound Korea

Опубликовано : 2018-04-17 11:08:06 Обновлено : 2018-04-17 11:22:36

В Бельгии пройдёт фестиваль Modern Sound Korea

17 апреля в Бельгии откроется фестиваль корейской музыки Modern Sound Korea, который познакомит европейцев с традиционной и современной южнокорейской музыкой. Мероприятие продлится до 5 мая. Об этом сообщили в Корейском культурном центре в Брюсселе. Фестиваль проводится в четвёртый раз. На концерте, открывающем Modern Sound Korea, выступят пять групп. 27 апреля состоится специальное мероприятие «Пульгым», в рамках которого выступят популярные южнокорейские молодёжные К-ПОП группы Land Of Peace и «Сэсонён». Там же гости смогут попробовать корейскую уличную кухню.

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