17 апреля на 92-м году жизни скончалась известная в РК актриса Чхве Ын Хи. Она родилась в 1926 году в Кванчжу провинции Кёнгидо. Её дебютом стало выступление в театре Чхончхун в 1942 году. Первую роль в кино она сыграла в фильме «Новая клятва» 1947 года. Затем последовал целый ряд ролей в популярных фильмах, которые принесли ей славу. Помимо этого, она стала третьим в стране режиссёром-женщиной. В январе 1978 года она отправилась в Гонконг, где была похищена северокорейскими спецслужбами. В этом же году северянами был похищен и её бывший муж режиссёр Син Сан Ок. Как выяснилось позже, на Север их привезли для развития местной кинематографии. Там они сняли 17 фильмов. В 1985 году Чхве Ын Хи получила награду за лучшую женскую роль на кинофестивале в Москве за свою роль в северокорейском фильме «Соль». В марте 1986 года, заручившись доверием бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, Чхве Ын Хи и Син Сан Ок получили возможность посетить Австрию, где им удалось получить убежище в посольстве США. После этого Чхве и Син 10 лет жили в статусе беженцев, а в 1999 году перебрались в РК. Всё это время Чхве Ын Хи продолжала работать, а в 2007 году выпустила автобиографию.





