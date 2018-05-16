В Сеуле состоялось шествие с буддийскими фонарями

12 мая в центре Сеула состоялось массовое шествие с буддийскими фонарями, участники которого желают установления мира на Корейском полуострове. В мероприятии приняли участие представители разных кругов, в том числе управляющий буддийской секты Чогечжон монах Сольчжон. Шествие началось в 19:00 от ворот Тондэмун. Путь длиной в 4,5 км протянулся до главного буддийского храма Чогеса, где по завершении шествия состоялось культурное мероприятие с исполнением народных песен Кангансулле. В храме присутствовали около 5 тыс. человек.







