В РК отмечают очередной День рождения Будды

22 мая во всех храмах РК, в том числе в главном храме Чогеса в Сеуле, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Будды. В этот день Будде исполнилось 2562 года. В мероприятии в главном храме Чогеса принял участие духовный лидер крупнейшей в РК буддийской секты Чогечжон монах Чинчжэ, главный управляющий сектой монах Сольчжон, а также около 10 тыс. буддистов. В рамках церемонии, помимо ритуалов, было озвучено поздравительное послание президента РК Мун Чжэ Ина, а также обнародован текст совместной молитвы буддистов Юга и Севера. Монах Чинчжэ в торжественной речи отметил, что на Корейском полуострове пришло время мира и процветания. В совместной молитве указывается, что историческая Пханмунчжомская декларация, подтвердившая принцип национальной самостоятельности, является сигналом о начале новой истории единой корейской нации.

[Photo : YONHAP News]