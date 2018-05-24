В РК отмечают очередной День рождения Будды

Опубликовано : 2018-05-22 15:56:04 Обновлено : 2018-05-22 18:06:30

В РК отмечают очередной День рождения Будды

22 мая во всех храмах РК, в том числе в главном храме Чогеса в Сеуле, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Будды. В этот день Будде исполнилось 2562 года. В мероприятии в главном храме Чогеса принял участие духовный лидер крупнейшей в РК буддийской секты Чогечжон монах Чинчжэ, главный управляющий сектой монах Сольчжон, а также около 10 тыс. буддистов. В рамках церемонии, помимо ритуалов, было озвучено поздравительное послание президента РК Мун Чжэ Ина, а также обнародован текст совместной молитвы буддистов Юга и Севера. Монах Чинчжэ в торжественной речи отметил, что на Корейском полуострове пришло время мира и процветания. В совместной молитве указывается, что историческая Пханмунчжомская декларация, подтвердившая принцип национальной самостоятельности, является сигналом о начале новой истории единой корейской нации.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>