Группа BTS заняла первое место в чарте US Billboard 200 Video

Опубликовано : 2018-05-28 15:53:17 Обновлено : 2018-05-28 19:14:56

Третий альбом «Love Yourself: Tear» южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS) занял первую строчку в чарте Billboard 200, который был опубликован 27 мая. Billboard 200 — список двухсот наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, который составляет еженедельный журнал Billboard. Он определяется по итогам продаж альбома и трека, а также числу онлайн-прослушиваний каждой песни. Ранее альбом группы  «Love Yourself: Her» занял седьмое место в чарте Billboard 200. Группа BTS попадает в чарт Billboard неоднократно.  Billboard 200 считается точным барометром популярности исполнителя на мировом рынке музыкальной индустрии.  



[Photo : YONHAP News]

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