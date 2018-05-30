Третий альбом «Love Yourself: Tear» южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS) занял первую строчку в чарте Billboard 200, который был опубликован 27 мая. Billboard 200 — список двухсот наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, который составляет еженедельный журнал Billboard. Он определяется по итогам продаж альбома и трека, а также числу онлайн-прослушиваний каждой песни. Ранее альбом группы «Love Yourself: Her» занял седьмое место в чарте Billboard 200. Группа BTS попадает в чарт Billboard неоднократно. Billboard 200 считается точным барометром популярности исполнителя на мировом рынке музыкальной индустрии.









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