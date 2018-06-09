Фильм «Мир Юрского периода-2» установил рекорд в корейском кинопрокате

6 июня в РК состоялась премьера киноленты «Мир Юрского периода-2», которая тут же установила рекорд на местном профильном рынке. Уже через 11 часов после начала проката, то есть примерно к 17 часам, количество зрителей, посмотревших фильм, достигло 1 млн человек, а к полуночи это количество выросло до 1 млн 180 тысяч. Это первый фильм в истории южнокорейского кинопроката, который за первые сутки посмотрели более миллиона человек. «Мир Юрского периода-2» - пятый из серии фильмов «Парк Юрского периода», которая была запущена в 1993 году. На этот раз мировая премьера новой части состоялась в РК.







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