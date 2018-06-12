В РК резко вырос спрос на литературу о КНДР

На фоне улучшения межкорейский отношений в РК значительно выросли продажи литературы, связанной с КНДР. По данным известного книжного интернет-магазина Yes24, в период с 1 января по 10 июня было продано 29.950 книг о СК. Это на 699,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Примерно такой показатель был зафиксирован в трёхлетний период с 2015 по 2017 год. В этом году наибольший объём продаж – 75,5% - пришёлся на май. Интересно отметить, что обычно большая часть читателей приходится на женщин. Но на этот раз среди покупателей книг о КНДР на мужчин пришлось 60%.







[Photo : KBS News]