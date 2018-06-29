Южнокорейский фильм «Верующий» посмотрели более 5 млн зрителей

Опубликовано : 2018-06-27 11:55:51 Обновлено : 2018-06-27 12:24:17

Южнокорейский фильм «Верующий» посмотрели более 5 млн зрителей

С момента премьеры южнокорейский фильм «Верующий», главные роли в котором сыграли Чо Чжин Ун и Рю Чжун Ёль, посмотрели более 5 млн человек. «Верующий» стал первым из фильмов, представленных в этом году, достиг этой отметки. По данным Корейского комитета по развитию кинематографии, по состоянию на 26 июня, на пятую неделю после премьеры, количество зрителей, посмотревших фильм, составило 5 млн 8 тыс. человек. Таким образом, несмотря на обилие громких премьер американского кинематографа, в первой половине года отечественный фильм «Верующий» сумел удержаться в списке наиболее популярных картин. Продюсеры фильма отмечают особо положительные отзывы зрителей об игре актёров.   



[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>