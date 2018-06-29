Южнокорейский фильм «Верующий» посмотрели более 5 млн зрителей

С момента премьеры южнокорейский фильм «Верующий», главные роли в котором сыграли Чо Чжин Ун и Рю Чжун Ёль, посмотрели более 5 млн человек. «Верующий» стал первым из фильмов, представленных в этом году, достиг этой отметки. По данным Корейского комитета по развитию кинематографии, по состоянию на 26 июня, на пятую неделю после премьеры, количество зрителей, посмотревших фильм, составило 5 млн 8 тыс. человек. Таким образом, несмотря на обилие громких премьер американского кинематографа, в первой половине года отечественный фильм «Верующий» сумел удержаться в списке наиболее популярных картин. Продюсеры фильма отмечают особо положительные отзывы зрителей об игре актёров.









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