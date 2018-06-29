13 южнокорейских деятелей кинематографа, в том числе, Чо Чжин Ун, Ха Чжон У, Пэ Ду На, стали членами американской Академии кинематографических искусств и наук (AMPAS), известной во всём мире тем, что она присуждает ежегодную кинопремию «Оскар». До настоящего момента среди южнокорейцев такой чести удостаивались режиссёры Им Квон Тхэк, Пон Чжун Хо, Пак Чхан Ук, актёры Чхве Мин Сик, Сон Ган Хо и Ли Бён Хон. В этом году из 928 новых членов Академии доля южнокорейцев значительно выросла, что указывает на укрепление авторитета южнокорейского кино. Членство в организации даёт право участвовать в голосовании при выборе картин, претендующих на «Оскар».









[Photo : KBS News]