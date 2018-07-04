Семь горных буддийских храмов, расположенных на территории РК, вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное решение было принято 30 июня на 42-ой сессии комитета Всемирного наследия, которая проходит в Манаме, Бахрейн. Таким образом, сейчас в списке значатся в общей сложности 13 южнокорейских исторических памятников. Семь новых объектов – это храмы Тхондоса в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо, Пусокса в городе Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, Пончжонса в городе Андоне провинции Кёнсан-Пукто, Попчуса в уезде Поын-гун провинции Чхунчхон-Пукто, Магокса в городе Кончжу провинции Чхунчхон-Намдо, Сонамса в городе Сунчхон Чолла-Намдо и Тэханса в уезде Хэнам-гун провинции Чолла-Намдо. Комитет признал выдающуюся универсальную ценность храмов, которые сохраняют традиции корейского буддизма. Они были возведены в период с VII по IX век, являясь действующими объектами культа, где монахи живут и проводят ритуалы.









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