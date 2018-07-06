В первой половине этого года на аукционах предметов искусства в РК общая сумма проданных лотов составила 91 млн 700 тыс. долларов. Об этом сообщает Корейская ассоциация оценки предметов искусства, ссылаясь на результаты анализа данных девяти отечественных компаний, занимающихся аукционами. Среди южнокорейских авторов предметов искусства первое место по сумме продаж занимает известный южнокорейский художник-модернист ХХ века Ким Хван Ги с показателем 19 млн долларов. Его самая дорогостоящая картина была продана за 7,5 млн долларов. Этот показатель - рекордный для отечественных авторов. На втором месте художник Ли У Хван с отметкой в 7,2 млн долларов. На третьем Ли Чжун Соп 6,2 млн долларов.









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