В Пусане проходит конкурс иллюзионистов World Championship of Magic

9 июля в Пусане начался крупнейший в мире конкурс иллюзионистов World Championship of Magic. Это мероприятие проводится раз в три года в разных странах мира. На этот раз он проводится вместе с Пусанским международным фестивалем магии. Мероприятие будет проходить до 15 июля. Организаторы сообщают, что силами и мастерством померятся около 2 тыс. иллюзионистов из 50 стран мира. Лучшие 120 профессионалов, отобранных по итогам конкурсов в разных странах, представят различные программы и шоу. Для местных жителей и туристов создана улица магии, на которой проводятся разнообразные развлекательные представления.













[Photo : KBS News]