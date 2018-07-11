В Пусане проходит конкурс иллюзионистов World Championship of Magic

Опубликовано : 2018-07-10 11:06:01 Обновлено : 2018-07-10 11:08:03

В Пусане проходит конкурс иллюзионистов World Championship of Magic

9 июля в Пусане начался крупнейший в мире конкурс иллюзионистов World Championship of Magic. Это мероприятие проводится раз в три года в разных странах мира.  На этот раз он проводится вместе с Пусанским международным фестивалем магии. Мероприятие будет проходить до 15 июля. Организаторы сообщают, что силами и мастерством померятся около 2 тыс. иллюзионистов из 50 стран мира. Лучшие 120 профессионалов, отобранных по итогам конкурсов в разных странах, представят различные программы и шоу. Для местных жителей и туристов создана улица магии, на которой проводятся разнообразные развлекательные представления.   





[Photo : KBS News]

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