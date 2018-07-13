На кинофестивале в Пучхоне покажут северокорейские фильмы

Опубликовано : 2018-07-11 12:26:56 Обновлено : 2018-07-11 12:47:26

На кинофестивале в Пучхоне покажут северокорейские фильмы

12 июля в городе Пучхоне провинции Кёнгидо откроется XXII Международный фестиваль фантастических фильмов, который продлится до 22 июля. На этот раз в рамках мероприятия будут показаны 9 северокорейских фильмов – 3 полнометражных и 6 короткометражных. Организаторы сообщают, что 10 июля от правительства было получено разрешение на их показ. Сообщается, что планируется показать северокорейские картины, снятые с 1980-х годов до недавнего времени. Один из них под названием «Рассказ о нашем доме» в 2016 году получил гран-при Пхеньянского международного кинофестиваля. Актриса, сыгравшая главную роль, также получила награду. Фестиваль фантастических фильмов проводится с 1997 года с целью создания в Пучхоне «международной Мекки» низкобюджетных и независимых фильмов, а также организации площадки для знакомства любителей кино во всем мире с работами южнокорейских режиссёров.  





[Photo : KBS News]

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