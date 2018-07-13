В Порёне проходит фестиваль морской грязи

Опубликовано : 2018-07-13 11:31:01 Обновлено : 2018-07-13 11:37:35

В Порёне проходит фестиваль морской грязи

С 13 по 22 июля в городе Порёне провинции Чхунчхон-Намдо проходит XXI фестиваль морской грязи – один из крупнейших и самых знаменитых фестивалей в РК. В этом году в рамках фестиваля организованы много новых аттракционов. Помимо привычных грязевых горок и бассейнов, подготовлена полоса препятствий, марафон по илистому побережью, парад яхт, а также выступление элитного лётного подразделения РК Black Eagle. Организаторы подготовили около 60 разных программ, среди которых конкурсы, выступления известных звёзд К-РОР. Порёнская грязь отличается богатым содержанием минеральных веществ и особенно полезна для кожи. Экономический эффект фестиваля растёт. В 2016 году он составил 65 млн долларов. Ежегодно мероприятие посещают около 5-6 млн человек.   





[Photo : YONHAP News]

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