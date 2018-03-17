Южнокорейские офисные работники недовольны условиями на рабочем месте

Опубликовано : 2018-03-13 10:59:38 Обновлено : 2018-03-13 11:32:02

Южнокорейские офисные работники недовольны условиями на рабочем месте

Семь из десяти южнокорейцев недовольны условиями их пребывания на рабочем месте. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Korea Research по заказу компании Fursys, занятой в сфере интерьера. Опрос проводился среди тысячи офисных служащих в возрасте 20-60 лет. 67% респондентов выразили неудовлетворённость условиями. Причинами являются распределение пространства, нехватка личного пространства, необходимость использовать пространство с несколькими людьми одновременно. Отмечается также плохое качество воздуха, плохое оснащение отопительными системами и кондиционерами, шум.

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