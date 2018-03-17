РК и Франция вместе работают над искоренением дискриминации женщин на рынке труда

РК и Франция совместно изучают проблему дискриминации женщин на рынке труда. Договорённость об этом 13 марта была достигнута по итогам состоявшейся в Париже встречи министров труда двух стран Ким Ён Чжу и Мюриэль Пенико. Они решили провести рабочие контакты по этому вопросу в ближайшем будущем. В этот день Ким Ён Чжу посетила Консерваторию искусств и ремёсел, ознакомившись с методами и качеством преподавания. Данное учебное заведение и Корейский политехнический университет заключили меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве и взаимном обмене в сфере профессионального образования. Стороны намерены проводить совместные программы, в том числе по повышению квалификации преподавательского состава. Франция считается одним из примеров успешных мер по предотвращению снижения рождаемости и повышению занятости среди женщин. Уровень трудоустройства женщин во Франции составляет 61,4%. Это на 5,2% выше, чем в РК.

