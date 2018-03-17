Бывший президент РК Ли Мён Бак явился на допрос в прокуратуруVideo

Опубликовано : 2018-03-14 11:26:25 Обновлено : 2018-03-14 19:17:47

14 марта бывший президент РК Ли Мён Бак явился на допрос в прокуратуру. Он подозревается в получении взяток в сумме 11 млрд вон или 10,3 млн долларов от Национальной службы разведки и ряда компаний. В беседе с журналистами у здания прокуратуры он выразил надежду на то, что станет последним президентом в истории страны, которого подвергают уголовному преследованию. Ли Мён Бак также выразил сожаление по поводу происходящего и извинился перед народом за причинённое беспокойство. Ранее бывший президент говорил, что нынешняя кампания, проводимая под лозунгом искоренения коррупции, это не более чем «политическая месть». Ли Мён Бак является пятым по счёту бывшим южнокорейским лидером, ставшим фигурантом уголовного разбирательства.

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